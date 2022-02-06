Дачный поселок полностью выгорел в пригороде Находки
В приморской Находке на территории садового некоммерческого товарищества "Дноуглубитель" произошел масштабный пожар, из-за которого сгорели все дачные участки и один двухэтажный дом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик nhk_off.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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