С самолетов будут стрелять: приморцев предупредили о возможной опасности

Во Восточном военном округе предупреждают жителей Уссурийского городского округа и, в частности, Пуциловского сельского поселения о том, что на полигоне «Прокопьевский» в ближайшее время будут проводится учения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администраии Уссурийского городского окурга.

Так, на полигоне "Прокопьевский" в с. Пуциловка с 9 по 10 февраля 2022 года пройдут учения с применением авиационных средств поражения. В целях предотвращения несчастных случаев проход людей на территорию полигона в указанный период запрещен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]