Для МОК побед Валиевой не существует
Международный Олимпийский Комитет выступил с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам представителя организации, в случае попадания спортсменки на поъедестал в личном первенстве, МОК не будет проводить награждение спортсменов, сообщает "Вести: Приморье".
Кроме того, организаторы Олимпиады заявили, что не будут проводить награждение призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.
Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.
Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS. Однако, суд разрешил спортсменке продолжить выступление.
"Вести: Приморье" проводят опрос, в котором просят читателей высказать свое мнение о ситуации с фигурситкой из России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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