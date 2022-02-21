На «проблемном» участке дороги разрешили двустороннее движение

В Госавтоинспекции Артема рассказали об открытии двустороннего движения на перекрестке улиц Кирова - Дзержинского, сообщают «Вести:Приморье».

Для распределения транспортных потоков и исключения транспортных задержек на перекрестке улиц Кирова - Интернациональная, комиссией по безопасности дорожного движения АГО, было принято решение об открытии двустороннего движения на перекрестке данных улиц, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Теперь на этом участке установлен дорожный знак 5.13.2 (Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств).

Многие жители Артема и не только, но и те, кто в городе бывает проездом, высказали мнение по этому поводу, отметив, что стало удобнее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]