Новости Общество

На «проблемном» участке дороги разрешили двустороннее движение

На «проблемном» участке дороги разрешили двустороннее движение

Источник фото: pixabay.com / artem.news.plus

В Госавтоинспекции Артема рассказали об открытии двустороннего движения на перекрестке улиц Кирова - Дзержинского, сообщают «Вести:Приморье».

Для распределения транспортных потоков и исключения транспортных задержек на перекрестке улиц Кирова - Интернациональная, комиссией по безопасности дорожного движения АГО, было принято решение об открытии двустороннего движения на перекрестке данных улиц, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Теперь на этом участке установлен дорожный знак 5.13.2 (Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств).

Многие жители Артема и не только, но и те, кто в городе бывает проездом, высказали мнение по этому поводу, отметив, что стало удобнее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Загрузка...

Ранее по теме