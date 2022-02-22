Власти Приморья отреагировали на признание независимости ДНР и ЛНР

- это надо было сделать еще в 2014 году

- полностью поддерживаю это решение, Россия честно и прямо вступилась за своих людей

- боюсь санкций, они могут изменить сложившийся уклад жизни россиян

- не слежу за политикой. понятие не имею, как это отразится на моей жизни

- я против