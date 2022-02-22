Власти Приморья отреагировали на признание независимости ДНР и ЛНР
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал депутатов регионального парламента выразить поддержку решению Президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Вопрос был поднят во время очередного заседания Законодательного Собрания края во вторник, 22 февраля. Губернатор отметил, что накануне глава РФ подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики», и сообщил, что этому предшествовало в том числе соответствующее обращение депутатов Государственной Думы, поддержанное большинством голосов, а также обращения глав республик. «Мы не можем безучастно наблюдать за тем, что происходит на территориях этих республик, там, где проживают наши сограждане. Там продолжают гибнуть мирные жители. А сегодня на территории Донецка и Луганска более 800 тысяч россиян, которые терпят бедствие. Прошу депутатов поддержать решения, которые были озвучены Президентом России и поддержаны Государственной Думой, и направить соответствующее обращение к руководству нашей страны», – заявил Олег Кожемяко.
Предложение Губернатора было поддержано большинством голосов депутатов.
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