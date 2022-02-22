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Власти Приморья отреагировали на признание независимости ДНР и ЛНР

Власти Приморья отреагировали на признание независимости ДНР и ЛНР

Источник фото: Иван Дякин (Правительство Приморского края)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал депутатов регионального парламента выразить поддержку решению Президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Вопрос был поднят во время очередного заседания Законодательного Собрания края во вторник, 22 февраля. Губернатор отметил, что накануне глава РФ подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики», и сообщил, что этому предшествовало в том числе соответствующее обращение депутатов Государственной Думы, поддержанное большинством голосов, а также обращения глав республик. «Мы не можем безучастно наблюдать за тем, что происходит на территориях этих республик, там, где проживают наши сограждане. Там продолжают гибнуть мирные жители. А сегодня на территории Донецка и Луганска более 800 тысяч россиян, которые терпят бедствие. Прошу депутатов поддержать решения, которые были озвучены Президентом России и поддержаны Государственной Думой, и направить соответствующее обращение к руководству нашей страны», – заявил Олег Кожемяко.

Предложение Губернатора было поддержано большинством голосов депутатов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментарии: 7

  1. Василий от 22.02.2022 14:16
    ДНР ЛНР Россия с нами Бог🙏🙏🙏! Уже давно пора, спасибо Верховному🙏
  2. Ирина Крекотень от 22.02.2022 14:09
    Очень рада принятом решению.
  3. александр от 22.02.2022 13:32
    голосование у вас "странное", против не принимает. и здесь фальш.
  4. александр от 22.02.2022 13:29
    молодцы, успели первыми лизнуть, вам конфетка. (а нам попа)
  5. Светлана викторовна мусаева от 22.02.2022 12:46
    Красноярский край,город Шарыпово.
  6. Владимир от 22.02.2022 12:16
    С нами наши соотечественники!

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