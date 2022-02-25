Кровь на снегу: Очевидец снял на видео последствия нападения тигра (видео)

Конфликтного тигра отпугивают от села Верхний Перевал на севере Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

Специалистам поставлена задача - отловить зверя.

Конфликтного тигра, неоднократно заходившего на территорию села Верхний Перевал в Пожарском районе Приморья, решено отловить.

«Сначала была версия, что это тигрица с тигрятами, позднее оказалось, что это молодой самец, судя по всему, недавно отделившийся от семейной группы. В период с 11 по 23 февраля он несколько раз заходил в село, где задавил 4 собаки, из них одну безнадзорную. В настоящее время в Росприроднадзор подана заявка на отлов животного, в район села уже прибыла оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций, которой поставлена задача отловить зверя», - прокомментировал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

На видео, опубдикованном в паблике dps_vl, очевидец показал последствия схватки тигра и собаки, которая жила в будке у частного дома.

На тропинке, которая ведет к будке, видны следы крови, ошейник разорван.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «Уже шестая»: Приморцы боятся выходить на улицу. Жители приморского села живут в страхе быть съеденными тиграми, которые оккупировали территорию вокруг частных домовю Тигры продолжают приходить в село Верхний Перевал Пожарского района и нападать на животных.

Стало известно, что в зубах хищника оказалась очередная собака, уже шестая, за непродолжительное время. Людям страшно от того, что они не могут ничего сделать самостоятельно в данной ситуации.

Хищники устроили террор жителям села в Приморье. Целая семья полосатых хищников держит в страхе граждан. Люди боятся выйти на улицу. Очевидцы сообщают, к людям пришли сразу несколько полосатых кошек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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