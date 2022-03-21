Приморским предприятиям начали выплачивать субсидии на определенных условиях

Правительство России распорядилось направлять субсидии трудоустраивающим молодежь организациям, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как рассказали в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края, рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма смогут компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей. Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

«Многие работодатели в качестве одного из условий при трудоустройстве выставляют требование – наличие стажа и опыта работы у соискателей. Новая мера по субсидированию найма молодых работников будет мотивировать работодателей с большей охотой брать на работу молодых специалистов. В этом случае работодателям будет компенсироваться часть заработной платы для такой категории граждан», – отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.

Субсидия будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов, и помноженная на количество трудоустроенных. Работодатель сможет получить первый платеж спустя месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Отметим, для получения поддержки от государства работодателю необходимо будет обратиться в Приморский центр занятости населения для подбора специалистов под вакансии, имеющиеся у них в наличии. Затем потребуется подать заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]