46 владивостокцев претендуют на премию в размере 25 тысяч рублей

46 заявок подали молодые и активные горожане на конкурс «Молодёжный вектор». Из них комиссия отберет 25 человек, которые и получат от администрации Владивостока премии в размере 25 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, подать заявки на конкурсный отбор для получения премии смогли активисты Владивостока в возрасте от 14 до 30 лет. Это тот, кто проводит в городе собственные мероприятия и вносит вклад в развитие молодёжной политики.

«Конкурс «Молодёжный вектор» – это ещё один способ поддержки молодых и активных горожан. Накануне были определены авторы проектов, которые получат для их реализации финансовую поддержку от администрации Владивостока. В ближайшее время комиссия назовет ребят, которые за свою активную жизненную позицию в области молодёжной политики по итогам года получат денежные премии», – прокомментировал Сергей Язев, руководитель городского управления по делам молодёжи и связям с общественностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]