Александр Лукашенко исполнил свою мечту побывать на острове Русский

Белоруссия планирует принять участие в Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время подведения итогов своей поездки во Владивосток. Его визит завершился накануне посещением острова Русский. Какие места увидела белорусская делегация? Об этом в материале Полины Паньковой.

Первым делом белорусской делегации представили строительство культурно-образовательного комплекса на острове Русский. В круглосуточном режиме здесь работает около полутора тысяч человек, в том числе и специалисты из Белоруссии. Александру Лукашенко сообщили, что в ближайшее время на подмогу им приедут еще несколько бригад. Объект включает сразу несколько зданий для обучения и проживания будущих студентов и преподавателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «И что, жить здесь могут со всей России?»

- Да.

В Дальневосточном федеральном университете специалисты Центра проектной деятельности представили президенту Белоруссии свои перспективные разработки. Среди них проект мини-фермы для выращивания зелени под контролем нейросети, устройство для искусственной вентиляции легких, космический аппарат, который планируют запустить совместно с Роскосмосом. Особо заинтересовали Александра Лукашенко медицинские проекты.

Завершилась поездка в приморском океанариуме. Для белорусской делегации дали представление с участием тихоокеанских афалин. Подводя итоги визита на встрече с журналистами, глава Белоруссии подтвердил свое желание снова побывать на острове Русский и посетить Восточный экономический форум.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я планирую, я хотел бы приехать. Я очень хотел бы здесь побывать. Если все будет нормально, то еще и посетить Сахалин, Камчатку".

Двухдневный визит на Дальний Восток завершился, в тот же день Александр Лукашенко вылетел в Минск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]