Глава Владивостока вручил награды победителям городских конкурсов и фестивалей юных талантов

Во Владивостоке состоялось награждение победителей конкурсов юных талантов среди учащихся детских школ искусств. Такие творческие соревнования проходят ежегодно. В этом году в них приняло участие более 550 воспитанников музыкальных школ в возрасте от 7 до 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, сегодня, 20 апреля, стали известны победители творческих конкурсов среди учащихся детских школ искусств. В течение трех месяцев в дальневосточной столице прошли конкурсы - «Юный музыковед», «Юный пианист», «Юный скрипач», конкурс исполнителей эстрадной музыки, а также различные музыкальные фестивали. Среди их победителей - не только отдельные участники, но и целые коллективы. Награды они получили из рук главы Владивостока Константина Шестакова.

«Настоящее счастье – видеть сегодня так много чудесных, одухотворенных ребят, - отметил Константин Шестаков. – Размышляя о том, что важно для наших детей, точно могу сказать – важно встретить на своем пути по-настоящему неравнодушных, увлеченных педагогов, которые помогут раскрыться таланту, найти себя в творчестве. Именно такие преподаватели работают в наших школах искусств – огромная вам благодарность. И если кто-то из ребят найдет себя в искусстве – значит, мы все делаем большое и правильное дело. Ведь город живет счастьем своих людей».

Главного приза был удостоен эстрадно-симфонический оркестр «Прелюдия» детской школы искусств № 8 во главе с заслуженным работником культуры Иваном Шевцовым и Натальей Кривосудовой. Еще 12 творческих коллективов стали лауреатами 1 степени , а 53 исполнителя - лауреатами 2 и 3 степеней.

Завершилось торжество большим гала-концертом, в котором звучали как классические, так и произведения современной музыки.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]