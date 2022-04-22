Сбер запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли

Сбер запустил новое отраслевое решение «СберБизнес.Оптовая Торговля» с набором цифровых сервисов для предпринимателей из сферы оптовых продаж. Это решение позволит компаниям получить доступ к широкому набору функций в режиме «одного окна», автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность продаж.

Сервис помогает хранить и систематизировать историю заказов и переписку с клиентами, в системе доступна интуитивная аналитика по ключевым показателям в формате дэшбордов. Через «СберБизнес.Оптовая Торговля» можно отслеживать сроки исполнения заказов, анализировать эффективность работы клиентских менеджеров, проверять контрагентов. Сервис позволяет распределить роли между сотрудниками и разграничить доступ к информации. Кроме того, есть возможность настроить интеграцию с 1С.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«Это уникальный для банковской сферы сервис, который автоматизирует множество рутинных задач предпринимателей. У них освобождается больше времени, которое они могут потратить на развитие бизнеса и общение с семьей. Важно отметить, что решение доступно нашим клиентам бесплатно, а подключить сервис и начать работать с ним помогут специалисты банка».

Сервис встроен в интернет-банк СберБизнес и доступен клиентам Сбера бесплатно. «СберБизнес. Оптовая Торговля» интуитивно понятен в использовании. Получить консультацию и подключить сервис можно по телефону 8 800 555-57-77.

Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Первое подобное решение — «Недвижимость» — разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости, позже Сбер также запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками и для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]