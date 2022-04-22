Более 15 тысяч срезанных цветов из КНР поступили в Приморье

Две партии срезанных цветов из КНР поступили в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Управлением Россельхознадзора в апреле 2022 года на складе временного хранения в зоне действия таможенного поста автомобильного пункта пропуска «Пограничный» проконтролирован импорт 15 615 срезов цветов, поступивших из КНР.

Живые цветы из КНР не импортировались в Приморье с 2019 года.

Среди срезов цветов – розы, хризантемы, лилии, колокольчики, эустома, гвоздика, гортензия, рисовый цветок, подсолнечники и другие цветы.

Больше всего ввезено роз – обычных и «многоголовых» – 4 880 штук. На втором месте – хризантемы: из КНР в Приморье поступило 3 200 срезов хризантемы. Также много ввезено гвоздики – 2 100 штук.

Как отмечают в отделе карантина растений и качества зерна Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]