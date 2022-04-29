Глава Владивостока отметил наградами лучших пожарных города

30 апреля в России исполняется 373 года со дня образования пожарной охраны. На праздничном собрании, прошедшем сегодня в Пушкинском театре Владивостока, чествовали заслуженных сотрудников отрасли. Награды от администрации Владивостока вручил глава города Константин Шестаков.

В зале сегодня собрались не только действующие сотрудники пожарной службы, но и ветераны отрасли. Глава Владивостока, поздравляя пожарных с профессиональным праздником, отметил большой вклад ветеранов пожарной службы в развитие отрасли.

«Без тех, кто служит сегодня, без ветеранов, которые делятся своим опытом и своим примером, нормальная, спокойная жизнь города просто невозможна. От всех жителей, от людей, чьи жизни вы сберегли, от администрации города и от себя лично благодарю и поздравляю вас с профессиональным праздником, – сказал Константин Шестаков. – Спасибо за ваш самоотверженный труд, который связан с постоянным риском. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, и пусть пожаров будет меньше».

К поздравлениям пожарных с профессиональным праздником присоединились начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин, заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза, главный Федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Грызлихин и другие почётные гости.

Напомним, что завтра, 30 апреля, на центральной площади Владивостока состоятся смотр пожарной техники и показательные выступления Владивостокского пожарно-спасательного гарнизона. Приглашаются все желающие, начало праздника в 10 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]