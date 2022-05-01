Около 26 тысяч человек приняли участие в Первомайской демонстрации во Владивостоке
Около 26000 человек прошли сегодня, 1 мая, колоннами по главной улице Владивостока.
"Всё это наши славные трудовые коллективы!" - написал на своей страничке в Телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Полную версию первомайской демонстрации во Владивостоке смотрите сегодня в 15.00 на телеканале «Россия 24. Приморье».
Источник - ТГ-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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