Около 26 тысяч человек приняли участие в Первомайской демонстрации во Владивостоке

Около 26000 человек прошли сегодня, 1 мая, колоннами по главной улице Владивостока.

"Всё это наши славные трудовые коллективы!" - написал на своей страничке в Телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Полную версию первомайской демонстрации во Владивостоке смотрите сегодня в 15.00 на телеканале «Россия 24. Приморье».

Источник - ТГ-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]