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День открытых дверей провели для приморцев налоговые инспекции края

День открытых дверей провели для приморцев налоговые инспекции края

День открытых дверей провели для приморцев налоговые инспекции края. Жители смогли обратиться в отделения по месту своего учёта. Специалисты помогли налогоплательщикам отчитаться о доходах, полученных в 2021 году: рассказали, в каких случаях необходимо подавать декларацию, как правильно ее заполнить и в какой срок уплатить начисленный налог. Также провели консультации по вопросам уплаты налога на доходы физических лиц.

Наталья Кузнецова, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками МИФНС №14 по ПК: «Чаще всего затруднения у налогоплательщиков возникают при заполнении декларации. Сроки предоставления в этом году - до 4 мая. Уплатить налог необходимо до 15 июля 2022 года».

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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