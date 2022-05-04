Владивостокцев приглашают на соревнования по гребле на лодках класса "Дракон"

25 июня во Владивостоке на озере Юность (Чан) пройдут соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Принять участие в гонках приглашают всех желающих - команды будут сформированы на базе предприятий и организаций, учебных учреждений, а также просто друзей и любых сообществ. Экипаж каждой лодки составляет 10 человек старше 18 лет. Заявить об участии необходимо до 25 мая.

Как сообщили в администрации Владивостока, дистанция гонки – 200 метров. Обязательное условие для участия – умение плавать. На соревнованиях лодки, весла, спасательные жилеты предоставляют организаторы. Организатором соревнований выступило управление физической культуры и спорта мэрии Владивостока.

Соревнования пройдут по трем направлениям – среди смешанных команд, студенческих и специализированных. Смешанная команда формируется из команд двух организаций по пять участников от каждой, из них не менее одной женщины. Состав такой команды определяется в ходе жеребьевки. В студенческих командах обязательно участие не менее двух женщин. Специализированные команды (например, состоящие из участников старше 60 лет, из лиц с ограниченными возможностями здоровья и т.д.) определяются по решению главной судейской коллегии.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 мая на электронный адрес dolmatova88@mail.ru (тема письма – «Гребля») или на электронной платформе orgeo.ru. Все справки - по тел. +7-902-483-56-08 (Елена Долматова).

27 мая во Дворце детского творчества (Океанский пр., 43) состоится общее совещание команд. Затем всем участникам необходимо посетить минимум четыре тренировки, которые будут организованы на станции Санаторной и в бухте Федорова (яхт-клуб «Семь футов»).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]