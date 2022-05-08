«Местное время. Воскресенье»: Олег Кожемяко о поездке на Донбасс и поддержке семей военнослужащих. Кирилл и Егорушка на Параде Победы.
Главные темы:
- Как в этом году откроют парад военной техники во Владивостоке в честь 77 годовщины Победы.
- Губернатор Приморья о своей поездке в зону проведения спецоперации на Украине и поддержке наших ребят, выполняющих боевые задачи Восемь лет поиска.
- Как ГТРК «Владивосток» следит за историей, связывающую поля Воронежа и памятные места Владивостока
- Паровоз Победы. Путёвка воинского маршрута в пункт назначения — Корабельная Набережная
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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