«Местное время. Воскресенье»: Олег Кожемяко о поездке на Донбасс и поддержке семей военнослужащих. Кирилл и Егорушка на Параде Победы.





Главные темы:

- Как в этом году откроют парад военной техники во Владивостоке в честь 77 годовщины Победы.

- Губернатор Приморья о своей поездке в зону проведения спецоперации на Украине и поддержке наших ребят, выполняющих боевые задачи Восемь лет поиска.

- Как ГТРК «Владивосток» следит за историей, связывающую поля Воронежа и памятные места Владивостока

- Паровоз Победы. Путёвка воинского маршрута в пункт назначения — Корабельная Набережная

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]