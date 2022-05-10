Япония ввела новые санкции против России

Япония обнародовала расширенные санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине. Документы опубликовал 10 мая МИД страны восходящего солнце, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на smotrim.ru.

В обновленные санкционные списки вошли более 130 человек, включая премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя секретаря Cовета безопасности Рашида Нургалиева, руководителей ЛНР и ДНР. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов. Также Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень попавших под ограничения компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором. В список было добавлено 70 новых компаний, включая "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Таким образом в санкционные списки Японии уже входит более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]