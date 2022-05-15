Начинаются гидравлические испытания: какие районы первыми останутся без горячей воды

В понедельник, 16 мая, во Владивостоке начинаются весенне-летние гидравлические испытания. Проверку теплотрассы на прочность проводят совместно Приморские тепловые сети АО «ДГК и МУПВ «ВПЭС». Цель - выявить слабые участки на теплосетях после завершения осенне-зимнего периода и оперативно произвести ремонтные работы, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение следующего отопительного сезона.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, гидравлические испытания пройдут в несколько этапов в разных частях города. На каждом этапе горячее водоснабжение ограничат в домах, получающих коммунальную услугу от определенных теплоисточников.

C 16 по 23 мая горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная»:

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

Адмирала Юмашева: 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 11в, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 2, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40;

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56, 58;

Военное Шоссе: 15, 27;

Военное шоссе: 28;

Военное Шоссе: 5, 5б, 31, 34, 36, 37;

Военное шоссе: 5в;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54;

Карьерная: 1, 3а, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 52;

Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

Красного Знамени проспект: 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120;

Красного Знамени: 111а, 117д, 121, 123, 125, 127, 129, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;

Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;

Марченко: 6, 15, 32;

Народный проспект: 4, 11, 11Б, 15, 17, 19, 23, 25, 27;

Писаревская: 6/8;

пр-кт Красного Знамени: 158а;

Проходная 4-я: 12, 16;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 17;

Сабанеева: 8, 11, 13, 14в, 15, 15/1, 16, 16в, 18, 19, 21, 22, 23, 24;

Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Снеговая: 30, 42а, 74, 79, 123, 125;

Тобольская: 10, 11, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого: 32, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Флотская 4я: 37/39;

Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21;

Шилкинская: 9.

Также с 16 по 25 мая горячее водоснабжение будет временно ограничено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет важным этапом гидравлических испытаний:

Абрекская: 8в;

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 53/1., 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Академический: 2;

Архангельская: 25;

Басаргина: 3;

Басаргина: 6б корпус: 1, 2;

Брестский: 1б;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 1, 3, 5;

Володарского: 1, 3а, 8, 8а;

Воропаева: 5, 31, 33а;

Горийская: 1, 4, 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

Дальзаводская: 2а, 17, 21, 27, 31;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;

Зеленый Бульвар: 19, 21, 28, 30;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19, 28;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;

Маньчжурская: 15;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Махалина: 3а, 11а;

Металлистов: 3, 5;

Можайская: 14, 1б, 20, 22, 24;

Муравьева-Амурского: 5, 7/9, 15/17;

Невельского: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;

Нейбута: 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87, 135, 137, 139, 141;

Новоивановская: 3;

Пионерская: 6;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Пушкинская: 34, 40, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 85, 89;

Светланская: 78, 80а, 86, 88, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 131, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Славянская: 17;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 14, 15;

Спиридонова: 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 30/32, 34, 37, 40, 42, 44;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46а, 48, 50, 61, 63, 65, 69;

Уборевича: 15, 17;

Фадеева: 31, 35;

Феодосийская: 35, 37, 46;

Флотская 1-я: 50;

Фонтанная: 44;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 11, 13, 19, 21;

Шепеткова: 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33;

Шепеткова: 34/3Б;

Шепеткова: 8, 8а, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60;

Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;

Экипажная: 1, 1а, 19;

Экипажная: 8 корпус: 1.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]