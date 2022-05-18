В предстоящие выходные в центре Владивостока опять ограничат движение автотранспорта

В субботу, 21 мая, на улице Светланской будут ограничены движение и парковка автотранспорта. Это связано с проведением «Ночи музеев» в музее им. В.К. Арсеньева, - сообщает "Вести: Приморье".

Движение транспорта будет ограничено на участке от пересечения Светланской с улицей Алеутской до пересечения с Посьетской с 8:00 21 мая до 02:00 22 мая.

Объезд осуществляется по улицам Алеутской, Светланской, Океанскому проспекту, Фонтанной, Семеновской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]