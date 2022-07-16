Во Владивостоке идет устранение последствий сильного ночного дождя

Дорожные службы Владивостока сегодня ликвидируют последствия сильного дождя, который прошел в городе минувшей ночью. Работа идет на улицах Карьерной, Днепровской и объездной трассе Седанка – Патрокл. Водителям следует быть предельно внимательными на указанных участках, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт мэрии Владивостока.

За минувшие сутки во Владивостоке выпало 42 миллиметра осадков, из них 10 – ночью. Сильный дождь стал причиной схода грунта с возвышенностей по трем адресам.

Около двух часов ночи сошел грунт на объездной трассе Седанка – Патрокл за низководным мостом в сторону города. Перекрыта одна полоса движения. На участок зашла техника, она будет работать и сегодня. Перед специалистами стоит задача почистить лоток ливневой канализации.

Также сошел грунт с косогора на Днепровской, 90а, там грязевая вода размыла часть асфальта и камеру канализационного колодца. Грунт с дороги убран, на месте работают специалисты-дорожники. Место происшествия огорожено, выставлены соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, в 2:30 вновь сошел грязевой сель на Карьерной, 26. Причиной этого называют скопление большого количества дождевой воды в грунте. Ночью специалисты смогли отвести поток воды с дороги в ливневой колодец, работы продолжаются.

Сегодня во Владивостоке облачно с прояснениями. Небольшой, временами умеренный дождь. В первой половине дня местами туман. Ветер северный, во второй половине южный, юго-восточный 6-11 м/с. Воздух прогреется до 20-22 °C.

Напомним, с 14 июля во Владивостоке действует режим повышенной готовности в связи с непогодой. Он будет действовать до 9:00 17 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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