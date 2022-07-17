Названа новая «красная линия» для рубля

Стала вырисовываться некая "красная линия", до которой возможно усиление российской валюты, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

Он напомнил, что риторика чиновников заметно ужесточилась в конце июня, когда курс доллара к рублю протестировал отметку 50. 29 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" сверхдоходами для проведения интервенций против рубля с использованием валют дружественных стран. В тот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что укрепление рубля создает риски сокращения производства, и высказался в пользу регулирования курса российской валюты.

"Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией", — полагает Сыроваткин. Напомним, что официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 июля, составляет 57,83 рублей. Во Владивостоке банки покупают доллар по курсу от 44 до 62 рублей, а продают в диапазоне от 63 до 88 рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]