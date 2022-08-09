Силачи «Восточного Порта» успешно выступили на соревнованиях в честь Дня железнодорожника

На территории спорткомплекса «Лужники» в Москве 8 августа состоялся спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!», посвящённый Дню железнодорожника. Главным событием масштабного мероприятия стал благотворительный забег и соревнования по скандинавской ходьбе. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный Порт", средства, собранные от проведения забега, направят на оплату дорогостоящего лечения тяжелобольным детям и на помощь тем, кто в этом сейчас особенно нуждается.

Для тысяч гостей мероприятия организаторы приготовили музыкальную программу, мастер-классы, анимации и всевозможные развлекательные аттракционы. В течение дня на 15-ти спортивных площадках праздника «Достигая цели!» прошли соревнования по уличному баскетболу, футболу, волейболу, экстремальным видам спорта и скалолазанию. Гостям, предпочитающим «умственные баталии», были предложены турниры по шахматам. В силовых видах спорта, помимо состязаний по борьбе и армрестлингу, состоялись азартные и захватывающие соревнования по перетягиванию каната.

В этом году партнёром площадки по перетягиванию каната выступила управляющая организация «УГМК» – Портовые активы, представившая на соревнованиях свою команду. Ударной силой объединённой сборной стал мощный спортивный коллектив докеров-механизаторов компании АО «Восточный Порт» в составе Сергея Мазанова, Бориса Цветкова, Вячеслава Шварова, Владислава Ткаченко и Виталия Майорова. «Канатчики», поддерживаемые родным предприятием, регулярно тренируются в посёлке Врангель. Большинство членов команды – победители и призёры престижных соревнований по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу, гордость «Восточного Порта». По итогам соревнований в «Лужниках» сборная «УГМК» – Портовые активы заняла 1 место.

Для компании АО «Восточный Порт» поддержка спорта всегда была и остаётся одним из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители соревнований самого высокого уровня. А имена многих спортсменов – работников Порта – известны далеко за пределами Приморья. Сделать доступным профессиональный и любительский спорт для каждого жителя Врангеля – основная задача программы «Спорт», реализуемой в числе 12 программ социального развития Фондом «Восточный Порт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]