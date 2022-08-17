В Приморье завершилась военно-патриотическая смена для "трудных подростков"

Впервые на территории Приморья при поддержке Правительства края реализован пилотный проект по проведению военно-патриотических смен для подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Проект направлен на формирование у детей общей культуры, положительных нравственных качеств, обеспечивающих социальную успешность, патриотических чувств, принципов здорового образа жизни, правосознания.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в летний период на базе АНО «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» ДОСААФ России Приморского края проведены 3 военно-патриотические смены, в которых принял участие 101 подросток со всех муниципальных районов Приморья.

Непосредственную работу с детьми осуществляли сотрудники Центра, службы и подразделения полиции, привлекались общественные организации и объединения. Ребята активно принимали участие в различных спортивных мероприятиях, занимательных викторинах (тренингах), осваивали новые навыки и смогли применить их на практике, показав высокие результаты. Вечерние мероприятия смены были посвящены духовно-нравственному и патриотическому воспитанию курсантов.

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД Приморья полковник полиции Эдуард Хавабу и руководитель отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю полковник полиции Алексей Демин навестили воспитанников лагеря по окончании летних смен.

Эдуард Хавабу в торжественной обстановке вручил отличившимся детям заслуженные награды, дипломы и грамоты за спортивные достижения.

Далее в неформальной обстановке прошла встреча ребят с сотрудниками полиции. Каждому ребенку уделили особое внимание, узнали о его целях и планах на будущее, а также об увлечениях каждого подростка.

Ребята выразили благодарность за представленную им возможность стать участниками таких смен. По словам детей, время, проведенное в Центре, подарило им яркие и незабываемые впечатления, вселило уверенность в реализации намеченных целей.

Определенный успех, достигнутый в проведении таких смен, подкрепляется позитивными откликами родителей детей, которые отмечают значительное улучшение в их поведении, изменении взглядов и целей в жизни.

Многие из ребят решили связать свою жизнь со службой Отечеству!

Источник видео - Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]