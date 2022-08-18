Бесплатные концерты группы «Армата» пройдут во Владивостоке

В предстоящие субботу и воскресенье в дальневосточной столице состоятся бесплатные концерты вокально-инструментальной группы «АРМАТА» из Арсеньева. Они исполнят произведения популярных рок-групп «Алиса», «Кино», а также групп «Ария», «Браво», «Король и Шут» и многих других.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в субботу, 20 августа, концерт пройдёт в Адмиральском сквере на Светланской, 48. Он начнётся в 18 часов. А в воскресенье, 21 августа, концертная программа стартует в 16 часов на площадке парка Победы на проспекте 100-летия Владивостока, 103.

«Организаторами бесплатных концертов в дальневосточной столице выступили городской совет ветеранов и общественная организация ветеранов-танкистов «Бастион». Выступления вокально-инструментальной группы пройдут под девизом «Своих не бросаем». Поддержать музыкантов и послушать концерт приглашаются все желающие, вход свободный», – рассказали в городском управлении развития общественных инициатив.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]