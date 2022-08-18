Во Владивостоке Юрию Трутневу показали новый люксовый отель и "Улицу Дальнего Востока"

Торжественное открытие новой гостиницы на Корабельной набережной во Владивостоке состоится 1 сентября. Об этом стало известно во время визита полпреда президента Юрия Трутнева на объект. Сегодня - второй день рабочей поездки вице-премьера в Приморье. Он также осмотрел готовность выставки "Улица Дальнего Востока". Обо всем по порядку расскажет Виктория Самусева.

Vladivostok Ggrand Hotel and Spa впервые открыл свои двери. Легендарная гостиница готовится принять гостей Восточного экономического форума. Насколько объект соответствует стандартам и чем может впечатлить, проверил сегодня лично полпред Юрий Трутнев. В частности, он осмотрел гостиничные номера. Всего в отеле их 221. После форума 16-этажное здание будет функционировать для всех посетителей.

После полпред отправился на остров Русский для осмотра обновленной "Улицы Дальнего Востока". Юрий Трутнев осмотрел все павильоны от начала до конца. Их представители показали, насколько готовы их сооружения. В частности, павильон Хабаровского края - это единственное здание, которое в этом году возвели с нуля. А Приморский край сделают в тигриной тематике. Так на видовой площадке здания поставят лапу тигра.

Юрий Трутнев отметил, что все павильоны всегда оперативно сдаются в преддверии Восточного экономического форума.

Эта выставка каждый год является одним из ярких событий ВЭФ. Участники - делегации разных регионов Дальнего Востока каждый год презентуют свои возможности. Как правило, выглядит это всегда зрелищно и самобытно.

Напомню, сегодня второй день рабочей поездки Юрия Трутнева на Дальний Восток. Большую часть дня он провел в кампусе ДВФУ. Провел ряд совещаний. Одна из тем - «Создание жилой инфраструктуры для ключевых проектов Приморского края».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]