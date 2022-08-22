Автопробегом отметили День государственного флага РФ во Владивостоке

22 августа Россия отмечает один из наиболее важных праздников своей символики — День государственного флага. По всей стране проходит ряд культурных, музыкальных и спортивных мероприятий, чествующих государственное знамя. Россияне принимают участие в соревнованиях, автопробегах и флешмобах.

Во Владивостоке этот праздник отметили автопробегом. На центральной площади дальневосточной столицы собрались десятки автомобилей с символом нашего государства. После приветственной речи был дан старт автопробегу. Колона машин отправилась по Золотому и Русскому мостам на Ворошиловскую батарею, где будет развёрнуто полотно флага России.

Александр Щербаков, депутат Государственной Думы РФ: "Этот праздник напоминает нам о том, что мы единое государство, мы - единая семья и народ у нас един. Любовь к родине служит неким напоминанием того, что мы ответственны за будущее, за наше подрастающее поколение. Любовь к родине служит неким символом защиты нашего Отечества... Я уверен, что наше государство, РФ будет и впредь двигаться только вперед. Уверен, что у нас будут только победы".

Анна Алеко, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память», депутат ЗАКС Приморского края: "Это один из главных праздников нашей страны. Потому что флаг несет в себе не только те важные государственные ценности, но это и наши традиции, это наша память, наш культурный генетический год нашей страны, нашего русского народа".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]