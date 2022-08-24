В Приморье проходит распродажа одежды импортных брендов, ушедших с российского рынка

Распродажа верхней одежды импортных брендов, которые исчезли с российского рынка. «Нордическая выставка» в Уссурийске дает возможность приобрести демисезонные и зимние куртки от европейских, а также канадских производителей по оптовым ценам. Репортаж Екатерины Карначевой.

Компания «Союз импортеров» привезла в Приморье куртки, которые максимально подходят для местного климата. Учла и другие факторы.

Георгий Сусанин, официальный представитель на Дальнем Востоке компании «Союз импортеров»:

"Здесь многие за рулем. Вещи предназначены для удобства передвижения на автомобиле, акцент на этом. Но есть и удлиненные модели — для прогулок".

Сейчас благодаря параллельному импорту компания избавлена от отчислений западным правообладателям. Это позволяет реализовывать товар по ценам, которые ниже, чем в официальных магазинах дилеров.

Размеры — от 36-го до 72-го. «Нордическая выставка» ждет жителей Уссурийска по адресу Чичерина, 62 — до 28 августа включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]