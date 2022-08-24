Новая встреча людей с амурским тигром произошла в Приморье

Приморцы повстречались с амурским тигром, который перешел дорогу перед движущимся большегрузом, - сообщает "Вести: Приморье".

Водитель грузовика остановил машину, чтобы понаблюдать за животным. Хищник тоже некоторое время пристально смотрел в сторону машины. После чего тправился по своим делам.

Как сообщает Telegram-канал центра «Амурский тигр», встреча состоялась в Тернейском районе Приморья.

Источник видео - Telegram-канал центра «Амурский тигр»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]