Во Владивостоке краевой театр молодежи готов к открытию после капитального ремонта

Приморский краевой драматический театр молодежи даст старт новому сезону читкой пьесы «Вадик поет свою музыку». Мероприятие пройдет во Владивостоке девятого сентября. В учреждении культуры провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура».

Театр включили в федеральный проект по сохранению объектов культурного наследия, сообщает vostokmedia. Приморский краевой драматический театр является преемником одного из первых театров края. Речь идет о Приморском краевом театре юного зрителя имени Ленинского комсомола, построенном в 1950 году.

По словам руководителя театра Игоря Селезнева, в рамках капитального ремонта строители починили кровлю задания. Они частично отремонтировали фасад строения. В учреждении культуры установили новую сцену с заменой верхней и нижней механики, а также полетное устройство. Кроме того, полностью модернизировано световое и звуковое оборудование. На ремонт было потрачено 47 миллионов рублей. Деньги поступили из федеральной казны.

Ремонт проходил с апреля по август 2022 года. Из бюджета Приморья на него выделили более трех миллионов рублей. Деньги пошли на благоустройство внутреннего двора театра. Там сделали ливневую канализацию и уложили асфальтовое покрытие.

Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова заявила, что в текущем году по национальному проекту «Культура» на возведение, обновление, ремонт и оснащение заведений культуры предусмотрели 590 миллионов рублей. 45% этих средств поступит из Москвы, 55% – из местной казны.

Глава компании-подрядчика Ольга Староверова назвала самым сложным доставку оборудования, ведь ремонт выпал на период санкций. Тем не менее работы выполнены в срок. Все сделали качественно.

Подчеркнем, что обеспечение доступности культурных мероприятий является одной из ключевых задач национального проекта «Культура». Его реализуют в Российской Федерации с 2019 года по инициативе президента Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]