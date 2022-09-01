Сбербанк предлагает приморцам неипотечные сервисы по сопровождению сделок с недвижимостью

Более 3,6 тыс. сделок купли-продажи недвижимости совершили с начала 2022 года жители Дальнего Востока с помощью неипотечных сервисов Сбера. Свыше полутора тысяч из них приходится на Приморский край. Такие сделки – без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жильё за собственные деньги – называют неипотечными.

Процедура очень простая – прийти в офис Сбера придется всего один раз. Например, при покупке недвижимости покупателю нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом «Сервис безопасных расчетов» от Домклик. Банк переведет деньги только после того как клиент получит права на жилье. Также при проведении сделки клиент может воспользоваться услугой подготовки договора купли-продажи – менеджеры Сбербанка учтут рекомендации законодательства и Росреестра.

- Недавно я продавал одну квартиру и покупал другую. Риелтор помог найти покупателя и подобрал подходящий вариант нового жилья для меня, но для оформления сделки почему-то пригласил в Сбербанк, - рассказывает Артур Михайлюков, клиент банка. - Я удивился, поскольку сделка совершалась за наличный расчет, без ипотеки и привлечения заемных средств. Как оказалось, в Сбере нам организовали не только безопасный расчет при покупке недвижимости, но и проверку чистоты сделки! Вся процедура оформления прошла максимально комфортно и просто, заняла совсем немного времени. Специалисты банка подготовили договор, прямо при нас оформили электронную регистрацию купли-продажи и, буквально через несколько дней, я стал счастливым обладателем новой квартиры!

По закону сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» от Домклик даст возможность сократить срок регистрации и позволит сделать это без посещения МФЦ и Росреестра. А весь процесс регистрации обе стороны смогут отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик, после чего каждому участнику на электронную почту автоматически будет отправлен пакет документов по зарегистрированной сделке.

Особо востребован у клиентов Сбера, оформляющих сделки с недвижимостью через банк, сервис «Юридическая проверка». После такой проверки клиент получает не только правовое заключение о чистоте сделки, но и сертификат, гарантирующий возмещение денежных средств в размере кадастровой стоимости недвижимости до 10 млн рублей в случае утраты права собственности.

Стоит отметить, что сервисы Сбербанка по электронной регистрации права собственности и безопасным расчетам успешно применяются и при межрегиональных сделках.

- Отмечу, что сервис недвижимости Домклик упростил процесс проведения межрегиональных неипотечных сделок, и теперь продавцу и покупателю нет необходимости приезжать в один офис Сбербанка в одном городе, - комментирует Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка. - Достаточно лишь при оформлении сделки на сайте Домклик поставить галочку напротив пункта «Межрегиональная сделка». После этого система забронирует слот и для покупателя, и для продавца, а в назначенное время специалисты банка, каждый в своем офисе, проверяют, что перед ними – реальные участники сделки, после чего стороны подписывают документы. Это очень удобно, потому что позволяет нашим клиентам не совершать лишние переезды из города в город».

Воспользоваться всеми перечисленными сервисами Сбербанка могут и ипотечные клиенты. Сервисы доступны при покупке любых объектов недвижимости – в новостройках и на вторичном рынке, коммерческой недвижимости и при оформлении земельных участков. Записаться на сделку можно на сайте www.domklick.ru, через своего риелтора или в офисах Сбербанка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]