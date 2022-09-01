Власти Приморья вводят ограничения в ряде муниципалитетов региона

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, в соответствии с которым на период проведения Восточного экономического форума запрещаются все виды охоты на территории четырех муниципальных образований региона. Запрет продлится с 1 по 9 сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как уточнили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, охота временно закрыта на территории Артемовского городского округа, Хасанского муниципального округа, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов. Период: с 1 по 9 сентября текущего года.

«На остальной территории края охота не ограничена», – добавили в ведомстве.

Напомним, в Приморье охоту на некоторые виды дичи открыли 15 августа. 1 сентября открыта охота на водоплавающих. Численность дичи, обитающей на территории Приморского края, стабильно увеличивается на протяжении 10 лет. Эксперты называют это следствием грамотного ведения охотничьего хозяйства приморскими охотпользователями, проведения биотехнических мероприятий, усиления охраны угодий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]