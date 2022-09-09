С начала 2022 года в Приморье ввезено более 192 тонн разнообразных ягод из 16 стран

Согласно информации, поступившей с фитосанитарного контрольного поста «Аэропорт-Владивосток», за восемь месяцев 2022 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз 192,4 тонн ягод. Из них 18 тонн ягод ввезено в августе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, должностными лицами Управления Россельхознадзора досмотрены и оформлены партии клубники, голубики, малины, ежевики, смородины, крыжовника, черники, черешни, вишни, кизила, облепихи, шелковицы, жимолости, фейхоа из Египта, Мексики, Колумбии, Турции, Перу, Чили, Марокко, Сербии, Бразилии, Ливана, Республик Армении, Азербайджан, Беларуси, Казахстан, Узбекистан, Абхазии, а также из шести субъектов Российской Федерации – Республики Крым, Московской, Смоленской, Белгородской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края.

Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]