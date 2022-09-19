Сотрудничество ЦУР и профсоюзов упростит приморцам жизнь

Центр управления регионом (ЦУР) и Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) договорились о сотрудничестве. Организации будут вместе отрабатывать проблемы населения, упрощать коммуникацию между людьми и чиновниками и информировать приморцев о возможностях, которые дает государство.



«Наша задача — изменить подход к коммуникации власти с людьми. Мы переводим ее в актуальный цифровой формат, где представители власти видят обращения граждан, реагируют на них, дают и получают обратную связь. Совместная работа с профсоюзами поможет эффективнее решать социально-трудовые вопросы жителей региона», — рассказала руководитель приморского ЦУР Елена Бурмистрова.



Председатель ФППК Владимир Исаков отметил большой потенциал во взаимодействии с приморским ЦУР: «В плане сотрудничества мы уже прошли «боевое крещение» — сегодня на семинаре-совещании профсоюзов Дальнего Востока наших людей обучали эксперты ЦУР. Разбирали профсоюзные аккаунты, знакомили с новыми формами работы, и это было крайне полезно».



В числе спикеров — представители из АНО «Диалог Регионы», головной структуры сети ЦУР. Экспертами выступили куратор общественных организаций Александр Марченко и старший аналитик отдела координации деятельности регионов Станислав Дмитриев. Они рассказали об основах ведения социальных сетей общественных и государственных организаций, работы с информационными рисками и кейсах продвижения контента.



Обучение — одно из направлений деятельности ЦУР. Специалисты Центра работают с представителями региональных органов власти и местного самоуправления, депутатами и НКО. Участники образовательных программ получают навыки в сфере digital, которые упрощают их коммуникацию с населением в интернете и соцсетях.а июльского циклона и сентябрьского тайфуна «Хиннамнор».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]