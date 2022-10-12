Новости Происшествия

Сбер предупредил о новой схеме мошенничества

Сбер предупредил о новой схеме мошенничества

Сбер предупредил о новой схеме мошенничества.


Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграам-канал "Интересно в Приморье", злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: «Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки». 


Таким способом мошенники провоцируют телефонный разговор, чтобы узнать данные банковской карты. Потом деньги улетают со счетов клиентов банка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

"Вести: Приморье" в Telegram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Комментировать: