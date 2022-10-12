Сбер предупредил о новой схеме мошенничества.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграам-канал "Интересно в Приморье", злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: «Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки».



Таким способом мошенники провоцируют телефонный разговор, чтобы узнать данные банковской карты. Потом деньги улетают со счетов клиентов банка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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