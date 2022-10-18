Добровольцы Приморья помогают семьям участников СВО

Семьям военнослужащих-участников СВО в социально-бытовых вопросах помогают юнармейцы, студотряды и волонтерские организации. Такая работа организована во всех муниципальных образованиях Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам и.о. директора краевого департамента по делам молодежи Владимира Сохненко, на данный момент юнармейцы закреплены за каждой семьей, которые на время специальной военной операции остались без «мужского плеча».

«Для более тяжелой работы привлечены студотряды: группы из 10 человек помогают наколоть дрова, убрать урожай, починить сарай или гараж. Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе на военных полигонах проводят анкетирование мобилизованных по вопросам оказания необходимой помощи и поддержки», – отметили руководитель ведомства.

Директор департамента внутренней политики Приморья Захар Овчинников добавил, что на сегодняшний день волонтерская деятельность организована во всех муниципальных образованиях края. К этой работе также подключены школы, средние учебные заведения, депутаты.

«В нынешней ситуации особого внимания требуют семьи, чьи мужья и сыновья ушли на фронт бороться с нацизмом. Для них предусмотрены различные меры государственной, региональной, муниципальной поддержки, во всех муниципалитетах края организованы центры поддержки семей мобилизованных, волонтеры помогают решать социально-бытовые вопросы», – подчеркнул он.

Напомним, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на приеме граждан поручил подключить к решению бытовых вопросов семей военнослужащих волонтерские организации, в том числе «Молодую гвардию» и «Юнармию».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]