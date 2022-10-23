Гигантского головоногого встретил дайвер в Приморье

Минувшим летом на одном красивом приморском мелководье местному дайверу Юрию Смитюку повезло повстречаться с самым крупным в мире осьминогом Дофлейна, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал @smitsmitty.

"За свои размеры его называют гигантским тихоокеанским осьминогом, отдельные особи которого достигают длины 3-5 метров и веса 40-60 кг, а где-то в отдельных источниках сообщается о рекордных весах в 150 и даже 272 килограмм! Размах их рук-щупалец может запросто превышать человеческий рост.

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Восьмирукие здоровяки облюбовали северную часть Тихого океана, акваторию Японии и моря Дальнего Востока. Осьминог носит имя известного немецкого зоолога и исследователя Франца Теодора Дофлейна, который и открыл вид, собирая материал о морских животных во время экспедиции в Японию в 1904 году.

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Обладая такими мощными ручищами, осьминог постоянно исследует окружающий мир: с интересом ощупывает камеру и дайверов", - рассказывает в своем Телерам-канале Юрий Смитюк.

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Ранее с осьминогом Дофлейна повстречался дайвер из Рудной Пристани Андрей Шпатак. По словам Андрея, он заапечатлел головоногого в бухте Рудная на восточном побережья Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]