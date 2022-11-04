Благотворительный фестиваль в поддержку СВО провели в Приморье

Спортивно-патриотическое мероприятие «Фронт и тыл – едины!» провели накануне Дня народного единства, 3 ноября, в Приморье. Организаторы – Правительство края совместно с региональным отделением партии «Единая Россия», а также Альянс спортсменов Приморья и региональное отделение ДОСААФ.

Спортивно-патриотическое мероприятие развернулось в спорткомплексе «Олимпиец» – одном из самых популярных мест среди молодежи и активных жителей Владивостока. Его открытие ознаменовало исполнение Гимна Российской Федерации. В программу вошли турниры по рукопашному бою, боевому самбо и боксу, а также выступления творческих студенческих коллективов.

Интересно, что вся сумма средств, вырученная за продажу билетов на мероприятие через организации-партнеры, пойдет на нужды участников специальной военной операции. А зрителями в зале стали дети военнослужащих.

Напомним, непосредственно в День народного единства 4 ноября во Владивостоке и многих муниципалитетах края запланированы к проведению тематические мероприятия: торжественные митинги, возложения цветов у военных мемориалов, а также ярмарки и фестивали, призванные продемонстрировать все многонациональное разнообразие Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]