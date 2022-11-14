Фестиваль дружбы России и Индии прошел во Владивостоке

Фестиваль «Эстафета дружбы Россия – Индия» прошел в минувшие выходные в муниципальном Дворце детского творчества. Гости фестиваля смогли примерить красочное сари, создать картину из цветного песка и насладиться выступлением творческих коллективов.

Россию и Индию связывают давние дружественные отношения. А такой фестиваль стал уже некой традицией для Владивостока – во Дворце детского творчества он проходит второй год.

В своем приветственном слове генеральный консул Индии во Владивостоке Сай Мурали сообщил, что этот фестиваль приурочен к 75-й годовщинее независимости Индии.

Заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, в свою очередь, отметила, что рада прикоснуться к уникальной и богатой культуре этой удивительной страны.

Насыщенная программа фестиваля началась с оздоровительной йоги – гостей научили дыхательным упражнениям, которые оказывают положительное воздействие на организм. Затем участники праздника испытали себя в шахматах, родиной которых считается Индия, и смогли попробовать индийские лакомства и чай на ярмарке.

По желанию можно было освоить искусство ранголи и выложить картину из цветного песка или сделать рисунок хной на теле – мехенди.

Для юных гостей фестиваля были организованы мастер-классы – дети делали лотосы и слонов из бумаги и собирали браслеты из бисера.

В завершении фестиваля состоялся концерт с участием коллективов Дворца детского творчества – ансамбля русской песни «Сударушка», музыкального театра «Овация», хореографического ансамбля Kid’s style, ансамбля индийского танца «Дости», а также студии индийского танца «Аруна» из Находки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]