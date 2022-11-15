Одежда с Нордической выставки в Приморье выдержит 50-градусные морозы

Зима совсем близко пришла - пора задуматься, в чем встречать холодное время года. С этим вам помогут на "Нордической выставке" верхней одежды. Размерный ряд от 40 до 70 размера. Репортаж Екатерины Шиляновой.

К началу рабочей недели подтянулась и зимняя погода. Но организаторы выставки предугадали и подготовили для приморцев элитную верхнюю одежду по выгодным ценам.

Матвей, старший менеджер «Средиземноморской ярмарки»:

"Есть вариант - канадская аляска. У неё наполнитель пух-перо. Они предназначены специально для экспедиций, поэтому выдерживают морозы до -50. Самое главное материал снаружи - Arctic-Tech, трехслойный, не продувается. И обладает особой прочностью".

Представлены также куртки и дублёнки из натуральной кожи, которые уже успели зарекомендовать себя в Приморье.

Ассортимент не ограничивает в выборе. Подобрать себе вещь сможет каждый, независимо от возраста. Нордическая ярмарка ждёт своих покупателей во Владивостоке по адресу: Алеутская, 28 до 20 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]