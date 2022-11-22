«Только до 23 ноября»: Еще можно успеть подать заявку на отсрочку от призыва

Минцифры формирует дополнительный список сотрудников IT-компаний на отсрочку от осеннего призыва, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом сообщается на сайте министерства. В пояснениях говорится о большом количестве запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, несмотря на то, что прием таких заявок в рамках осеннего призыва давно завершен.

Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям.

Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними.

Заявки принимаются до 23:59 (мск) 23 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]