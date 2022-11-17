Спасет в 45-градусный мороз: теплую одежду и обувь можно купить на выставках-ярмарках в Приморье

Ухудшение погоды, которым отметилось начало этой недели на всей территории Приморья, напоминает жителям края о необходимости подготовиться к зиме. И в первую очередь — выбрать подходящие верхнюю одежду и обувь. Сделать это можно на специальных выставках-продажах. Репортаж Екатерины Карначевой.

На финской ярмарке, которая открылась в Уссурийске, посетителей ждет большой выбор кожаных курток, пуховиков и дубленок. Организаторы обновили ассортимент. Привезли популярные у приморцев «аляски».

Амир Отамуротов, менеджер:

"Это аляска финского производства. Она из авиационного нейлона. Не продувается, не промокает. Внутри у нее наполнитель из верблюжьей шерсти. Модель рассчитана на холода до -45 градусов".

Обувь на ярмарке тоже финского производства, очень мягкая и легкая.

Данила Крестьянов, менеджер:

"Смотрите — здесь литая каучуковая подошва с антилед-вставками, не скользит. Кожа натуральная — телячья. Внутри — мутон — вот".

Приобрести верхнюю одежду и обувь со скидками жители Уссурийска могут на ярмарке в Доме культуры «Горизонт» до 27 ноября. Ярмарка проходит и в Кавалерово — в киноконцертном зале «Россия» - до 24 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]