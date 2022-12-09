Новое постановление Правительства коснется мобилизованных граждан

Проект постановления об ускорении и автоматизации мер поддержки регионами мобилизованных граждан и членов их семей предложен на рассмотрение Правительства РФ, сообщают «Вести:Приморье».

Правительство РФ рассмотрит проект постановления об ускорении и автоматизации мер поддержки регионами мобилизованных граждан и членов их семей.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно проекту постановления, субъекты РФ смогут предусмотреть дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей, предоставляемые в том числе в электронном виде с помощью портала «Госуслуги».

Для ускорения и автоматизации процесса оказания помощи регионами Федеральная налоговая служба должна будет направлять информацию о мобилизованных гражданах в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, как оператору портала «Госуслуги» по запросу в системе межведомственного взаимодействия, следует из документа.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, призванные в рамках частичной мобилизации жители края уже во всю тренируются и осваивают оружие на полигонах. Об условиях проживания в полях и обучении военному делу рассказали сами мобилизованные.

Михаил, прибывший из Находки отметил высокий уровень обучения и комфортные условия службы: «Инструкторы замечательные, все рассказывают. Полигон оборудован всем: есть РПГ, пулеметы, из всего учат стрелять. Кормят хорошо, некоторые даже дома такого не ели. Быт армейский, полевой. Экипировка отличная. Когда я служил 25 лет назад, у меня такой не было. Семье передаю привет, чтобы бодрячком держались! Победа будет за нами!», – заверил рядовой.

Почти четыре тысячи мобилизованных приморцев уже получили единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Региональная мера поддержки введена в Приморье по инициативе главы региона в октябре. Также призванным в ходе частичной мобилизации положена единовременная федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]