Депутат Закса Приморья бежал в Грузию - соцсети

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Назарец бежал из РФ в Грузию летом 2022 года через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Информация об этом появилась сегодня в приморском сегменте в Telegram.

Косвенное подтверждение этих данных можно найти на официальной странице Законодательного собрания Приморского края в сети Интернет. В разделе "Участие депутатов в заседаниях Законодательного Собрания Приморского края" можно узнать, что депутат от 21 округа Дмитрий Назарец, начиная с 27 июня 2022 года, пропустил шесть последних сессии приморского парламента.

Справка:

Назарец Дмитрий Юрьевич

Родился 2 февраля 1990 года в с. Рощино Красноармейского района Приморского края.



В 2011 году окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет" по специальности "Юриспруденция".



В 2016 году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" (г. Хабаровск). Присуждена квалификация бакалавр по направлению подготовки "Менеджмент".



2011 г. - 2021 г. - юрист, начальник юридического отдела ООО "Приморский лес".



2013 г. - по настоящее время Генеральный директор ООО "Приморский экспорт".



В 2021 году был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]