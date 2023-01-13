Штормовое предупреждение объявлено в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГКУ ПК по ПК, ГОЧС.

В связи с резким вторжением холода на побережье Приморского края, усилением ночью и днём 14 января северного, северо-западного ветра 20-25 м/сек, на мысах порывами до 30 м/сек, в ночь на 14 января в северо-западной части Японского моря ожидается опасное явление – очень быстрое обледенение судов. Опасное явление сохранится в течение 2-х суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]