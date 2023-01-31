В зоне ответственности морпехов из Приморья уничтожено любимое детище Илона Маска

Стали известны подробности уничтожения российскими войсками штаба и центра связи противника в Угледаре. ВС РФ при помощи высокоточного снаряда "Краснополь" уничтожили полевой штаб и центр связи боевиков киевского режима в Угледаре. Произошло это 26 января. Сейчас стали известны подробности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой topwar.ru.

Командный пункт ВСУ, оборудованный в здании котельной недалеко от пожарной части в северной части населенного пункта, был обнаружен российскими войсками благодаря антенне терминала американской системы спутникового интернета Starlink. Антенна была выявлена при помощи средств радиоэлектронной борьбы "Житель" и "Свет-КУ".

Сообщается, что в уничтоженный российскими войсками украинский командный пункт стекались данные от подразделений 72-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона и частей территориальной обороны, располагающихся как в городской черте, так и за его пределами. Высокоточным ударом удалось уничтожить используемое ВСУ специальное оборудование, предназначенное для приёма и отправки зашифрованных данных.

За период с декабря прошлого года в районе Угледара при помощи систем РЭБ были выявлены и после этого уничтожены уже три аналогичных центра передачи данных.

Ранее сообщалось, что российскими военнослужащими был получен доступ к захваченным в ходе отступления ВСУ американским станциям спутниковой связи Starlink.

Украинская армия активно использует для обеспечения связи сеть американских спутников Starlink. Глава корпорации SpaceX Илон Маск согласился продолжать осуществлять финансирование спутниковой интернет-связи для киевского режима.

Напомним, «Вести:Приморье» сообщали, Продвигаться вглубь Угледара морпехам Тихоокеанского флота помогают артиллеристы и танкисты. Прорыв обороны обеспечивает реактивная артиллерия. Она ведет огонь по укрепрайонам и колоннам боевиков, прерывая доставку подкреплений и боеприпасов. Точность ударов корректирует беспилотник, так как условия постоянно меняются, объяснил командир подразделения с позывным "Барс".

Также мы сообщали, подразделения 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ приступили к выдвижению в сторону оборонительных позиций врага, по которым несколько дней своя и приданная артиллерия бригады вела мощную «артиллерийскую подготовку». Накануне средствами радиоразведки в центре Угледара было обнаружено скопление автоцистерн с топливом, которые немедленно были уничтожены артогнём, что лишило обороняющихся топлива для боевых машин, затруднив им манёвр.

Боевые группы 155-й бригады и 7-го отдельного боевого тактического формирования «Каскад» в первые дни наступления смогли пройти опорные пункты ВСУ, уничтожив или обратив их в бегство, в результате чего открылась возможность занять часть села Никольское (летом оно уже было в наших руках, но снова перешло к врагу, когда 155-я бригада убыла штурмовать Попасную), откуда можно вести наступление на Угледар с юго-востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]