Якутские сны, китайское фэнтези и ностальгическое путешествие: Wink представляет новинки февраля

Февраль считается самым трудным зимним месяцем: коньки и лыжи уже хочется спрятать, а до весны еще далеко. Но приблизить ее поможет волшебная сила кино. Среди февральских премьер в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») — возвращение в детство и сказочные приключения, творческий авантюризм и городские подвиги, таежные сны и азиатский фольклор, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ростелеком".

Как всегда, Wink уделяет особое внимание пополнению коллекции для всей семьи. Фильм «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) — это новая экранизация известного рассказа Аркадия Гайдара. Историю двух мальчиков, которые вместе с мамой отправляются в канун Нового года в тайгу к папе-геологу, знают несколько поколений читателей и зрителей. Теперь с Чуком и Геком смогут подружиться и современные дети. Озорных и дружных братьев сыграли Юра Степанов и Андрей Андреев, а их мудрых родителей — Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков. Wink покажет этот семейный фильм 2 февраля.

Еще один повод собраться у экрана всей семьей появится 9 февраля — зрителей ждет продолжение российской анимационной эпопеи «Иван Царевич и Серый волк 5» (6+). Главные герои по-прежнему говорят голосами Никиты Ефремова и Александра Боярского, но все остальное в их мире изменилось до неузнаваемости. Причем в буквальном смысле — неловкая бабочка взмахом крыла стерла все следы существования Ивана, и теперь его никто не помнит и не узнает, кроме верного серого друга. Возвращать потерянные время и память, конечно, будет не очень просто, но сказочно увлекательно.

Франко-бельгийский мультфильм «Маленький Николя» (12+) расскажет историю появления одного из самых популярных персонажей мировой детской литературы. В середине 1950-х художник Жан-Жак Семпе и писатель Рене Госсини создали цикл рассказов, героем которых стал обычный парижский школьник. Он любит свою семью, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Благодаря воображению буквально каждый день его жизни превращается в удивительное приключение. Премьера мультика состоялась на Каннском фестивале в мае 2022 года, а с 9 февраля его можно будет увидеть в видеосервисе Wink.

Комедия «Клипмейкеры» (18+) будет особенно интересна зрителям, которые застали лихие 90-е. Именно в эти годы начинающий московский режиссер Гриша (Александр Горчилин) строит звездную карьеру через безумные вечеринки, бандитские стрелки и авантюрные проекты. Помогают ему друзья, которые обладают не только креативными, но и криминальными талантами. В фильме также снялись Николай Фоменко, Игорь Верник и Роза Хайруллина. Увидеть картину в Wink можно 2 февраля.

Следующая новинка — захватывающий детективный сериал «Наш спецназ» (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли. Его герой Виктор Фирсов еще в юности решил пойти по стопам отца, подполковника СОБРа. Сейчас 45-летний Фирсов — старший оперуполномоченный и командир группы немедленного реагирования «Трефы» в Санкт-Петербурге. Северная столица, может, уже и не тот самый бандитский Петербург, но все же временами бывает очень опасным местом. Группа, собранная и вымуштрованная лично Фирсовым, берется за самые сложные преступления и ведет расследование по горячим следам. С 1 февраля многосерийный сериал доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink.

Якутские фильмы уже стали одним из главных феноменов нового российского кинематографа и обзавелись широким кругом поклонников. Среди премьер февраля — сразу два потенциальных кинохита. Действие комедийной драмы Дмитрия Давыдова «Молодость» (16+) разворачивается в современной Якутии. 20 лет назад Василий (Альберт Алексеев) уехал из своего села в поисках лучшей жизни в городе. Теперь ему сорок лет, городская суета не принесла радости, и обаятельный неудачник возвращается домой. Найдет ли он дорогу назад в беззаботную молодость и примут ли его те, кто остался в родном селе? Картина доступна в Wink с 16 февраля.

Драма Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» (12+) перенесет зрителя в Якутию начала XX века. Сюжет основан на реальных событиях из жизни якутского художника Ивана Попова (Дариус Гумаускас). Его друг, якут Степан Бересеков (Александр Чичахов), периодически впадает в летаргический сон, в котором созерцает красоту. Однако суеверных односельчан такая странность пугает, и Степан опасается, что его рано или поздно похоронят заживо. Тонко чувствует, что друг жив, один только Иван. Когда художник уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Степан едет за ним, чтобы точно остаться в живых. Фильм наполнен видами суровой, но прекрасной якутской природы, глубокой философией и фольклором. В нем без пафоса рассказывается о тех ценностях, которые и делают человека человеком — любовь, дружба, взаимопомощь и уважение. Посмотреть новый якутский фильм в Wink можно с 19 февраля.

В феврале зрителей видеосервиса ждут и эксклюзивные китайские премьеры. Комедийный боевик «Рискуя жизнью» (16+) расскажет историю каскадера Лу Яна (Ли Бинъюань), который отлично владеет боевыми искусствами, но вся его кинокарьера — это роли дублеров и эпизоды. Наконец и ему выпала главная роль. Только не в кино, а в схеме нелегального оборота драгоценностей. На Лу Яна охотится преступный синдикат, и каскадерских трюков оказывается недостаточно, чтобы противостоять ему. Фильм будет доступен только в Wink со 2 февраля.

Мелодраматическое фэнтези «Китайская история призраков: Смертная любовь» (16+) настроит зрителя на романтический лад. Картина снята по мотивам истории из сборника китайского фольклора «Рассказы Ляо Чжая о необычайном». Молодой ученый Нин Цайчэнь (Чэнь Синсюй) едет в столицу на экзамен и по дороге ночует в заброшенном монастыре, где, по преданию, обитает демон. В мрачных стенах он встречает пленницу демона — прекрасную Не Сяоцянь (Элинор Ли). Пораженный красотой девушки, герой решает спасти ее и вступает в борьбу с загадочной тьмой. Эту волшебную историю подписчики Wink увидят 24 февраля.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]