Олег Кожемяко поставил на лыжи свою «команду»

5 февраля в Черниговском районе Приморья прошли лыжные гонки, в которых вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, приняли участие ближайшие соратники главы региона.

На коллективном фото, сделанном сегодня на лыжной базе под Черниговкой, легко можно узнать Председателя Правительства Приморья Веру Щербина, вице-губернатора Антона Волошко, вице-премьера правительства Елену Пархоменко, мэра Артема Вячеслава Квона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]