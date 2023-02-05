Олег Кожемяко поставил на лыжи свою «команду»
5 февраля в Черниговском районе Приморья прошли лыжные гонки, в которых вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, приняли участие ближайшие соратники главы региона.
На коллективном фото, сделанном сегодня на лыжной базе под Черниговкой, легко можно узнать Председателя Правительства Приморья Веру Щербина, вице-губернатора Антона Волошко, вице-премьера правительства Елену Пархоменко, мэра Артема Вячеслава Квона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]