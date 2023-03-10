В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

По информации Примгидромета, в связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края 12, ночью 13 марта на большей территории ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с количеством 6-17 мм при снеге и 15-25 мм при смешанных осадках. Утром и днем 12, ночью 13 марта в отдельных районах ожидается очень сильный снег с количеством 20 мм и более. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными. На дорогах гололедица, снежный накат. Местами метель при ветре 15-20м/с, на побережье порывами до 27 м/с.

В связи с опасными метеорологическими явлениями, силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю приведены в режим повышенной готовности.

Уважаемые жители и гости Приморья! Спасатели МЧС России рекомендуют скорректировать свои планы на период действия предупреждения и воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и выходов на туристические маршруты. Автомобилистам рекомендуем быть осторожнее на дорогах из-за прогнозируемых гололедных явлений. Гражданам категорически исключить выход на тонкий неокрепший лёд. В связи с сильным ветром возможно падение слабоукреплённых конструкций. Необходимо ограничить нахождение на открытом пространстве.

Важно взять под особый контроль детей и людей пожилого возраста, и не оставлять их без присмотра. Научите детей, как действовать во время непогоды.

В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по телефонам спасения «101» или «112». Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]