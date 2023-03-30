Проверить сердце и сосуды приглашает приморцев «Университетская клиника». Комплексное обследование проводится максимально быстро. Репортаж Екатерины Карначевой.

Пугающая статистика: заболевания сердца и сосудов — причина трети смертей. В России ежегодно они перечеркивают до миллиона жизней.

Дмитрий Богданов, врач-кардиолог «Университетской клиники»:

"На базе «Университетской клиники» создана программа комплексного обследования сердца и сосудов, которая позволяет обследовать сердечно-сосудистую систему пациента полностью, в замкнутом цикле".

Пациент может получить консультацию врача-кардиолога, пройти лабораторную и инструментальную диагностику. «Университетская клиника» оснащена современным оборудованием. В числе прочего есть компьютерный томограф, позволяющий делать низкодозовые исследования.

Роман Тормасов, врач-рентгенолог «Университетской клиники»:

"Мы можем увидеть даже самые маленькие артерии. Обычно компьютерные томографы 16-срезовые. А у нас 64-срезовый томограф. Поэтому мы можем спокойно проводить эту процедуру".

Программа включает также электрокардиографию, в том числе — суточное, холтеровское, мониторирование, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, дуплексное сканирование вен и артерий, анализы крови.

Дмитрий Богданов, врач-кардиолог «Университетской клиники»:

"Есть категории людей, которым необходимо проходить данное обследование в рамках профилактики. Это, например, лица старше сорока лет, особенно мужчины, особенно курящие, или люди, у которых в семьях были инфаркты или инсульты ранние — до пятидесяти-шестидесяти лет".

Кроме того, сейчас в клинике начинает работу центр атеросклероза. За год работы клиники здесь получили помощь уже более четырех тысяч приморцев. Медицинский центр расположен по адресу Русская, 59 Е.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]